Ilfattoquotidiano.it - Caso Santanchè, alla Camera va in scena la mozione di sfiducia M5s: la ministra sarà in Aula, nessuno di Fdi la difenderà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ore 14,dei deputati: l’appuntamento è fissato, per i dettagli mancano ancora alcune conferme. Una in particolare: a quanto paredella maggioranza interverrà per difendere Daniela Santanché. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto la titolare del Turismoal centro della discussione generale sulladipresentata dal Movimento 5 Stelle nei confronti della, rinviata a giudizio per false comunicazioni sociali in meritovicenda Visibilia, una delle società del gruppo da lei fondato. L’esponente di Fratelli d’Italia, secondo quanto confermato dal suo entourage, domaniinper assisterediscussione. Ma salvo sorprese dell’ultimo minuto non dovrebbe vedere nessun collega di partito alzarsi dai banchi della maggioranza per prendere la parola in sua difesa.