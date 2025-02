Quotidiano.net - Caso Cpi Italia tra Usa e Ue

Francesco Lo Voi lasci la Procura di Roma. È questo il messaggio del centrodestra di governo nei riguardi del procuratore generale della capitale, dopo che ildella liberazione del generale libico Almasri, in merito al quale Lo Voi ha trasmesso al tribunale dei ministri le denunce contro la premier Giorgia Meloni e i suoi ministri, si è tramutato in un intrigo internazionale. Che da un lato fende insieme i rapporti tesi tra governo e magistratura in, ma dall’altro quelli di Palazzo Chigi con l’Europa e gli Stati Uniti, che vedono la premier chiamata a scegliere prima o poi se fare la coda del serpente della Casa Bianca invece che la testa di lucertola di Bruxelles. Formulando "i migliori auguri di buon lavoro" al nuovo Presidente dell’Anm Cesare Parodi e ai membri della Giunta eletta oggi, Meloni auspica che "si possa riprendere un sano confronto sui principali temi che riguardano l’amministrazione della giustizia nella nostra nazione, nel rispetto dell’autonomia della politica e della magistratura".