Calcionews24.com - Casale: «Quando non puoi vincere meglio non perdere; non sto giocando molto, ma in allenamento mi faccio sempre trovare pronto»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Nicolò, difensore del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in trasferta contro il Lecce Nicolòha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio 0-0 in Lecce Bologna. Di seguito le sue parole. «Per noi difensori,gli attaccanti sono in fiducia, èdifficile. Sono contento, questa .