Casadei Torino, Cairo esalta l'ex talento dell'Inter: cosa ha detto il granata, le parole – VIDEO

di Redazione, Urbanoilscuola Inter, eccohail patronsumediano nerazzurro, qui il video dallo stadio, ieri sera – in occasione del match contro il Genoa – ilscuola Inter ha fatto il suo esordio in maglia. Ricordiamo infatti cheha vissuto la maglia nerazzurra (a livello giovanili) dal 2018 sino al 2022, prima di trasferirsi al Chelsea. Bene, intercettato da CalcioNews24 il presidente del club Urbanoha (oltre commentare la partita ed un presunto rigore non dato al Toro) speso qualcheproprio per la prima apparizione in Piemonte dei due nuovi arrivati dal mercato:appunto e Biraghi (anche lui ex Inter). Il video: Il presidente deiUrbanoha commentato il pareggio della sua squadra in-Genoa.