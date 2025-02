Ilgiorno.it - Casa devastata. Ladri spariti con un portatile

Quando sono rientrati a, venerdì sera verso le 20, hanno trovato tutte le stanze messe a soqquadro dai. I proprietari erano stati assenti per l’intero pomeriggio, dalle 14 circa. E il furto era stato messo a segno, con tutta probabilità, già alcune ore prima che le vittime lo scoprissero e chiamassero i carabinieri, che sono poi intervenuti a Sannazzaro de’ Burgondi, in via San Bernardino, con una pattuglia della locale stazione. Nel sopralluogo dei militari è stata accertata l’effrazione della porta finestra della cucina, al piano terra dellaindipendente. Nell’abitazione non c’erano né soldi in contanti né gioielli d’oro, ma i malviventi non si sono arresi facilmente e prima di andarsene hanno messo l’interaletteralmente sottosopra. E hanno portato via un computer, per i derubati certo più prezioso per il suo contenuto che per il valore economico.