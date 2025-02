Biccy.it - Carro del carnevale di Viareggio dedicato a Maria De Filippi e le sue creature

Leggi su Biccy.it

Non solo carri dedicati ai politici (c’è anche Giorgia Meloni con riferimenti chiari al fascismo), oggi aldiha sfilato anche uninteramente adee alle sue. La conduttrice nelle vesti di condottiera tiene in mano un’enorme spada, sopra di lei c’è Maurizio Costanzo, mentre ai suoi piedi ci sono alcune delle più famosene, da Annalisa, Elodie, Stash, Alessandra Amoroso. Dietro ac’è una sorta di ricostruzione del duomo di Milano con tanto di Tina Cipollari, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Gemma Galgani in versione gargoyle che vanno a completare la struttura, vero omaggio alla tv deana.Direttamente daldi #“The Queen” #de#amici24 #AmicispoilerIlè intitolato “La grande condottiera” ed è stato realizzato dall’artista Luca Bertozzi.