Carrarese Brutto scivolone contro il Cosenza. Ora si materializza l’incubo retrocessione

(3-5-2): Micai; Hristov, Caporale, Dalle Mura; Cimino (85’ Ricci), Kourfalidis (56’ Kouan), Gargiulo, Charlys, Ricciardi (94’ Venturi); Mazzocchi (85’ Sgarbi), Zilli (56’ Artistico). A disp. Vettorel, Baldi, Martino, Ciervo, Contiero, Fumagalli, Novello. All. Alvini.(3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino (73’ Zanon), Imperiale; Bouah, Schiavi (73’ Zuelli), Giovane, Cicconi (80’ Belloni); Cherubini (73’ Torregrossa), Melegoni (59’ Manzari); Finotto. A disp. Ravaglia, Mazzi, Oliana, Fontanarosa, Milanese, Capezzi, Cerri. All. Calabro. Arbitro: Perri di Roma 1. Assistenti: Perrotti di Campobasso e Pascarella di Nocera Inferiore. Quarto ufficiale: Rispoli di Locri. Var: Miele. Avar: Pezzuto. Marcatori: 69’ Hristov (C). Note: spettatori 3734; angoli 6-6; ammoniti Guarino, Mazzocchi, Caporale, Torregrossa; recupero 1’ e 7’.