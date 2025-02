Secoloditalia.it - «Caro Telese, i finti eroi del sociale sono parte del problema… Firmato: il tuo ex vicino dell’Esquilino»

,Ti ricordi il famoso ascensore di piazza Vittorio, nel palazzo nostro in cui hai vissuto qualche tempo? È proprio quello del libro di Amar Lakhous e del film patinatissimo della Fandango con la Smutniak, che descrive il conflitto condominiale per l’elevazione e discesa come una lotta di classe tra quelli dei piani alti e i piani bassi.Molte cosecambiate da qualche anno fa, bisogna darne atto, nel nostro rione. Il covid non ha portato solo segregazione e vita all’iraniana sulle nostre terrazze, in barba ai divieti assurdi e claustrofobici di quei tempi, ma anche una nuova sferzata di vitalità e rinnovamento all’Esquilino: i tavolini dei locali sotto i portici, il rinnovamento dei giardini Nicola Calipari, non menoci di lui nel resistere a spacciatori e ubriaconi, quelli di piazza Dante con il palazzo dei Servizi, tanti nuovi esercizi commerciali e una pubblicità una volta tanto positiva, hanno portato moltissimi romani a godere delle bellezza del nostro rione.