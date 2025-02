Lanazione.it - Carnevale, occhi puntati sui carri. Si aprono gli uscioni: prima sfilata

Si parte. Oggi Foiano dà il via al suo attesissimo e partecipato2025 che per 5 domeniche animerà il borgo della Valdichiana. Si tratta della 486esima edizione delche lo elegge, così, il più antico d’Italia. L’inaugurazione è fissata in piazza Matteotti alle ore 11. Si parte con la Parata Valdichiana Disney, uno spettacolo ispirato alla favola di Encanto, che trasporterà grandi e piccini in un mondo di colori e meraviglia. Un viaggio tra fiabe e personaggi fantastici per dare il via alcon un tocco di magia. A seguire ci sarà la "Parata Strampalata" di Ruggero Asnago, esplosione di creatività e allegria, con le creazioni realizzate dai bambini delle scuole di Foiano e non solo. Poi il momento ufficiale: il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci, insieme al presidente delAndrea Capannelli, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani taglieranno il nastro insieme alle icone della festa: Re Giocondo e la sua regina, la Zinfa Rosa.