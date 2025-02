Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, entro l’11 febbraio preiscrizioni per i gruppi fissi

Tornerà anche per il concorso in maschera 2025 deldi Ascoli il sistema delle pre-iscrizioni per icon postazioni fisse. Come già avvenuto nell’edizione dello scorso anno, proprio al fine di perfezionare le procedure per l’assegnazione delle postazioni ai, anche quest’anno il presidente Marco Olori e tutto il consiglio direttivo dell’associazione ’Ildi Ascoli’ hanno deciso di ricorrere al sistema della pre-iscrizione anticipata, sia per evitare gli appostamenti notturni il giorno prima delle iscrizioni e le possibili lamentele o polemiche con l’obiettivo poi di aprire un confronto tra tutti iche si saranno pre-iscritti per cercare di individuare soluzioni condivise in base alle esigenze di ciascuno. Nello specifico, tutti coloro che intenderanno partecipare al concorso con(quindi con una postazione fissa determinata) dovranno pre-iscriversi inviandola giornata di martedì prossimo, 11, una email all’indirizzo info@ildiascoli.