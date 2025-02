Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, Burlamacco oggi ci riprova: “Trattoristi a posto...”

, 9 febbraio 2025 – E niente, tocca tribolare anche. Con le dita incrociate, appena svegli ci catapultiamo alla finestra. Ieri, poco dopo l’ora di pranzo, è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire: l’allerta meteo che ha fatto slittare il primo corso di 24 ore è stata prorogata. Codice giallo fino a mezzogiorno. Appunto: dita incrociatissime, sperando che il cappello magico di Marialina faccia il suo lavoro, magari con un pizzico d’intercessione di Elio (nomen omen) che lassù ticchetta col dito sull’orologio, aspettando di vedere il turbinio che prende vita sul lungomare, cui seguiranno i fuochi d’artificio. Se le previsioni saranno azzeccate,non dovrebbero esserci problemi: alle 15, il triplice scoppio del cannone darà il via alle danze e alla sfilata. Gli aficionados più accaniti hanno già arato la via dell’orto verso la Cittadella, conoscono ogni dettaglio dei carri e hanno messo sul taccuino un ampio bagaglio di anticipazioni, dalla costruzione che si smonta e rimonta durante la sfilata al mascherone che “scende dal carro” e risale in sella.