Carlos Sainz | Albon è una persona simile a me niente ca… e politica o altro Frecciata alla Ferrari?

La Williams si prepara per una nuova stagione di F1. Il celebre team di Grove è in cerca di un’identità nel Circus, considerando le difficoltà tecniche e finanziarie in cui è stato nelle ultime stagioni. C’è però la piena convinzione di poter cambiare le cose e la scuderia britannica potrà già fregiarsi di un primato in questo 2025, cioè quello di essere la prima a presentare la nuova vettura.Il 14 febbraio, infatti, scopriremo le forme della nuova macchina con cui competeranno l’anglo-thailandese Alexandere soprattutto lo spagnolo. L’iberico ha chiuso la propria avventura inl’anno passato, dovendo prendere atto della decisione da parte dei vertici di Maranello di ingaggiare il britannico Lewis Hamilton e di affiancarlo al monegasco Charles Leclerc.Una presa di posizione nota già nel febbraio 2024 e quindiha corso ben sapendo quale sarebbe stato il proprio destino, cercando di mettersi in mostra nel campionato e di trovare una nuova destinazione adeguata alle proprie esigenze.