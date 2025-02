Oasport.it - Carlos Alcaraz piega Alex de Minaur in finale a Rotterdam e sfata il tabù per gli spagnoli

Detto, fatto.(n.3 del mondo) aveva puntato al primo titolo ATP indoor e l’obiettivo è stato centrato. Nelladi(Paesi Bassi), il funambolo di Murcia ha sconfitto l’australianode(n.8 ATP) col punteggio di 6-3 3-6 6-2 in 1 ora e 56 minuti di partita,ndo anche ilper i giocatoriche mai si erano imposti in questo evento.Giova ricordare i ko negli atti conclusivi di JuanFerrero (attuale coach di) contro Lleyton Hewitt nel 2004 e di Rafa Nadal contro Andy Murray nel 2009. Niente da fare per deche, come era accaduto l’anno scorso contro Jannik Sinner, si è dovuto arrendere a un rivale più forte e attrezzato nei momenti importanti. Per Carlitos è il 17° titolo nel circuito maggiore. Inoltre,può fregiarsi dei titoli 500 su tutte le superficie (indoor, outdoor, terra ed erba) a soli 21 anni.