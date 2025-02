Carlo Conti smentisce Fazio sui tempi biblici a Sanremo | Tranquilli entro l’1 30 tutti a dormire Edoardo Bove all’Ariston per la finale – Il video

Leggi su Open.online

«State», diceai telespettatori per una sera in trasferta sul Nove. È la risposta alla provocazione di Fabiosuidel Festival diche sta per aprirsi., carta e penna alla mano, fa quattroe prospetta al collega il rischio che le puntate quest’anno – con 29 cantanti in gara – possano durare la bellezza di 4 ore e 46 minuti. «, è anche per questo ho reintrodotto il Dopofestival. Lo condurrà Alessandro Cattelan ma io non lo guarderò, me ne vado a», scherza il conduttore toscano. Ma in concreto, quindi, a che ora si chiuderanno le puntate del Festival? «Penso di finire all’1.15, 1.20 massimo» nelle serate “ordinarie”. Si sforerà sì sabato sera, per la, ma non di troppo: «Chiuderemo per l’1.30, massimo 1.40», assicura