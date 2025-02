Ilrestodelcarlino.it - "Cari lettori, Cadriano vi aspetta"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È la paladina deidie dintorni. Il suo nome è Cinzia De Cecco e ad agosto ha rilevato la tabaccheria situata proprio su via. La De Cecco, appena rilevata l’attività dalla vecchia gestione, ha subito percepito la necessità di ripristinare la vendita di giornali e a spiegarne i motivi è proprio lei: "Quando sono subentrata in tabaccheria, che aveva chiuso a luglio, ho ripreso da subito i servizi che i titolari precedenti già facevano. Il servizio di edicola, però, era già stato sospeso dalla vecchia proprietà. Mi ci è voluto del tempo, dunque, per prendere i contatti con la distribuzione dei quotidiani e, poi, per poter ripartire". La vendita di soli quotidiani e settimanali è ripartita ufficialmente lo scorso 1° febbraio: "Credo sia un servizio importante per il territorio in cui ci troviamo – spiega Cinzia –.