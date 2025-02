Mondouomo.it - Capelli uomo, quando preferire la sfumatura bassa?

Leggi su Mondouomo.it

Laper, conosciuta anche come low fade, è una scelta popolare per coloro che desiderano unire la barba con io per chi hapiù lunghi sui lati. Questo tipo di taglio inizia a pelle e gradualmente sfuma verso una misura dipiù lunga.