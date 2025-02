Rompipallone.it - Caos per l’ex Inter: finisce in bancarotta, ora è ufficiale

Ancora guai perdopo la separazione coi nerazzurri: è arrivata la sentenza, finito inL'di Inzaghi ha appena passato una delle settimane più dure della sua gestione: prima il pareggio arrivato solo all'ultimo nel derby della Madonnina, che porta a tre le non vittorie consecutive dei nerazzurri, poi il fragoroso tracollo nel recupero con la Fiorentina, dove gli uomini del tecnico ex Lazio hanno subito una sconfitta con tre reti di scarto che non accadeva ormai da anni.Ora la corsa al titolo si fa più complicata, viste le tre lunghezze che separano l'dal Napoli di Conte: per i nerazzurri però è presto servita l'occasione per il riscatto, visto che domani sera saranno impegnati nuovamente contro la Fiorentina di Palladino, questa volta però sotto ai riflettori di San Siro, chiamato a trascinare nuovamente i giocatori verso una grande prestazione.