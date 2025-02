Tvplay.it - Caos in Serie A, sta succedendo davvero: ribaltone clamoroso

Nel campionato diA, in attesa della gara di questa sera tra Napoli ed Udinese, bisogna segnalare un incredibile.Questo ventiquattresimo turno, almeno fino a questo momento, ha visto le vittorie di tutte le big. La prima è stata la Juventus di Thiago Motta, visto che venerdì scorso ha sconfitto in trasferta per 1-2 il Como di Cesc Fabregas.inA, sta(LaPresse) tvplay.itNella giornata di ieri, invece, ci sono state le vittorie di Atalanta e Milan, rispettivamente, contro il Verona e l’Empoli. Mentre la Roma di Claudio Ranieri ha vinto al Penzo contro il Venezia con il gol segnato dagli undici metri da Paulo Dybala.Mentre per il discorso scudetto, il Napoli sta per scendere in campo al Maradona per sfiare l’Udinese. L’Inter, invece, sfiderà domani sera di nuovo la Fiorentina, ma questa volta a San Siro.