Caos disturbi alimentari | La legge è cambiata e le famiglie sono da sole

Chi soffre didel comportamento alimentare ha bisogno di cure, di una presa in carico forte, di laboratori di bellezza, di tornare ad amare la propria vita, l’anima insieme al corpo. Per questo torna a chiedere chiarezza e rassicurazioni l’associazione Fada,per lo più genitori di giovani e giovanissimi che di anoressia o bulimia rischiano di morire. Carla Cocci, la presidente dell’associazione, parla di un problema sempre più urgente, con un’insorgenza molto precoce: "Leche ci chiedono aiuto arrivano già con i figli in condizioni gravi, tali da dover ricorrere ad un ricovero. A Fermo, l’ambulatorio intensivo diretto dalla dottoressa Patrizia Iacopini porta avanti un’attività assolutamente di livello, con una presa in carico diurna che garantisce i pasti assistiti e i vari laboratori riabilitativi.