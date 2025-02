Davidemaggio.it - Canzoni Sanremo 2025: “Mille vote ancora” di Rocco Hunt

Leggi su Davidemaggio.it

racconta la sua storia al Festival di, il brano in gara nella kermesse canora, mette infatti al centro il legame che il cantante ha con la propria terra, mettendo l’accento sulla nostalgia di casa che ha provato quando è stato costretto ad andare via. Testo dove fa un monito anche alle nuove generazioni, invitandole a stare lontano dalle armi e dalle cose brutte.Nella serata cover di venerdì 14 febbraio,canta Yes I Know My Way di Pino Daniele in duetto con Clementino., il testo della canzone didi R. Pagliarulo – Kende – M. Salvaderi – L. Santarelli –D. Simonetta – P. Antonacci – S. TogniniEd. Spiraglio di Periferia/Eclectic Music Publishing/Universal Music Publishing Ricordi/Diana/Double Trouble Club/Thaurus Publishing/Nuova Nassau/The Beautiful Ones/ Copyrght ControlMi ricordo una stradaUn quartiere qualunqueUn bambino che sognaPure se non ha nienteOgni giorno è un regaloPer chi come me è destinato a partireE le voci di chi ha giudicatoRitornano nella mia testaMi dicevano tu non sarai mai nessunoE ora non mi ricordo più, com’è l’odore del caffèQuelleche mamma ascoltava alla radioGiocavamo in quartiere sembrava uno stadioNon è stata domenica mai piùDa quando sono andato via da casa mia,Rimpiango anche le cose che odiavoLe stesse che mi hanno fatto andare viaL’erba cresce in un campetto abbandonatoColpa dei telefoni non ci hanno più giocatoL’ansia nel cuore quando le citofonavoSe rispondeva il padre poi scappavoLo stato è assente come noi in mezzo a quei banchiUn foglio bianco dove scriverò mi manchiTutto quello che ti serve è nel quartiereStudia oppure ‘mparate ‘o mestiereE mo’ riportami doveOveramente songo je‘O cafè dint’‘e canzoneViento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e fenesteMe sceta ‘e po’ se ne vaMe vonno fottere l’anemaMa je ‘ccu poco sto buonoDoje prete pe fa’ ‘na portaTurnasse criaturo pe’ correreE ridereE chiagnere‘A casa miaFaccio brutti sogni e po’ me sceto ‘e bottoVedo le facce degli amici ca nun ce stanno cchiùAggio sbagliato a prendermi le colpeA pensare: potevo fare di piùAd immaginare ‘nu finale diversoA pensa’ si chella palla nun pigliava ‘a traversaA distinguere l’amore dal sessoSe ‘o posto ‘e vencere avesse perso, fosse rimasto me stessoIl nemico a volte è l’orgoglioChe chiude rapporti anche se non c’è un motivoSiamo carte stropicciate nel portafoglioSiamo anime buone in mondo cattivoPerciò dicimme: tutt’appost’Anche quando il mondo cade sulle spalle nostreAnche quando alle domande non c’è una rispostaA campà accussì è tostaEra meglio ‘a casa nostraE mo’ riportami doveOveramente songo je‘O cafè dint’‘e canzoneViento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e fenesteMe sceta ‘e po’ se ne vaMe vonno fottere l’anemaMa je ‘ccu poco sto buonoDoje prete pe fa’ ‘na portaTurnasse criaturo pe’ correreE ridereE chiagnere‘A casa miaSe mi vedi un po’ triste è perché cocche votaMe manca assaje mamma mia, ‘a casa miaDovesi muore per niente a vent’anni‘Sti figlie anna capi’‘Sta guerra adda ferni’E mo’ riportami doveOveramente songo je‘O cafè dint’‘e canzoneViento ‘e mare che sbatte pe’ dinto ‘e fenesteMe sceta ‘e po’ se ne vaMe vonno fottere l’anemaMa je ‘ccu poco sto buonoDoje prete pe fa’ ‘na portaTurnasse criaturo pe’ correreE ridereE chiagnere‘A casa mia>>> Tutti i testi di: “” diDavide Maggio.