Cantore alla Rai | Cessione Caruso? Periodo emotivamente pesante Dobbiamo reagire

di Redazione JuventusNews24torna sull’addio di: di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport prima della sfida tra Milan e Juventus Womenè intervenuta ai microfoni di Rai Sport prima del calcio d’inizio della sfida tra Milan e Juventus Women per commentare anche la partenza di Ariannadirezione Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni della giocatrice bianconera.MOMENTO – «Durante una stagione non può essere tutto al massimo, è fisiologico avere dei periodi in cui sei più stanco. Col Napoli la prestazione c’è stata, ma siamo usciti con un pareggio perché abbiamo sprecato tante occasioni. Ma credo possa capitare»ASSENZA– «E’ stato un, lei è stata otto anni qui ed era importante per noi. Poi io ero particolarmente legata a lei, quindil’ho vissuta magari di più rispetto ad altre.