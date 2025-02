Biccy.it - Cantante in gara cade dalle scale di Sanremo e si infortuna

L’avventura al Festival diè partita col botto per unain. Durante le prove Francesca Michielin è cadutadel Teatro Ariston e si è fatta male. L’artista poche ore fa ha pubblicato uno scatto dove ha mostrato il tutore alla gamba e ha scherzato sull’accaduto. Per fortuna questo infortunio non è così grave da impedire alladi salire sul palco martedì sera (sarebbe stato il secondo ritiro dopo quello di Emis Killa) con il suo pezzo in stile Taylor Swift.“Non c’è nessun grado di separazione tra me e ledell’Ariston: sono caduta anche stavolta., non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire”.Non c’è nessun grado di separazione tra me e ledell’Ariston: sono caduta anche stavolta, non smetti mai di regalarmi emozioni! Pronta a partire #2025 pic.