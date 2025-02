Fanpage.it - Cantante Daniele De Martino nullatenente ma faceva centinaia di concerti: nei video mazzette di denaro

Leggi su Fanpage.it

Tra le prove contro ilneomelodicoDe, indagato per omessa dichiarazione dei redditi, anche alcuninei quali apparivano e venivano contate numerosedicontante. Per gli inquirenti non ha mai dichiarato nulla nonostante avesse all’attivodie per questo la sua famiglia percepiva anche il reddito di cittadinanza.