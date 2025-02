Calciomercato.it - Campionato italiano sotto choc: i tifosi vietano l’inizio del secondo tempo

Continua a manifestarsi un caos senza fine nel. Le pesanti penalizzazioni stanno condizionando una stagione completamente da dimenticare: bufera con iIl girone C di Serie C continua a far discutere per la situazione estremamente delicata e complessa che sta vivendo il Taranto. La compagine pugliese è in fondo alla classifica del raggruppamento a causa anche di un pesantissima penalizzazione complessiva che ha inevitabilmente compromesso l’intera annata.Bomba penalizzazione:furiosi (Foto ANSA) – Calciomercato.itIl Taranto attualmente è infatti all’ultimo posto con -6 punti, e nel totale ha subito finora una penalità di ben 19 punti. Un disastro sportivo quello che stanno vivendo club, calciatori e soprattutto, sicuramente i più delusi ed amareggiati da una situazione del genere.