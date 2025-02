Juventusnews24.com - Camolese non ha dubbi: «Duello Juve e Milan per la corsa al quarto posto, ma occhio anche a…»

di RedazionentusNews24non hasullaal: saràtrantus emaa questa formazione. Le sue dichiarazioniGiancarloè intervenuto in esclusiva a Lazionews24 per parlaredellaChampions, un obiettivo che sta inseguendoladi Thiago Motta.– «ntus, stando dietro in classifica e considerando il mercato di Gennaio che hanno fatto, sono le rivali più pericolose, ma allo stesso tempo ci tengo a sottolineare il fatto che la Lazio, i punti che ha fatto, li ha meritati a pieno e si merita di essere lì a competere con le altre per unin Champions. Lo scudetto il prossimo anno? E’ una situazione totalmente diversa, perchè in quel caso entra in gioco il fatto che deve esserci l’esplosione di un calciatore in particolare, o l’arrivo di un innesto che deve essere perfetto per lo scacchiere di Baroni, e che deve essere da investimento importante».