Camille Claudel e la sindacalista. Due vite in lotta

tutt’altro che parallele. Dai rimandi non immediati. Capaci tuttavia sul palco di scoprirsi complici. In un dialogo fitto. Su temi spigolosi. Indagando il rapporto fra il corpo e la protesta, l’arte e il mercato, l’ambizione e l’autosabotaggio. “L’estasi della“ è un gran bel titolo, nuova produzione Elsinor insieme al Lac di Lugano, martedì e mercoledì al Teatro Fontana all’interno della rassegna Itaca. Un progetto di CarViscovo (in foto) sempre molto convincente, qui in solitaria per un monologo affidato alla scrittura di Angela Demattè. Da una parte si ragiona su vita e opere di, scultrice incredibile eppur ricordata soprattutto come amante di Rodin; dall’altra è la protagonista a raccontarsi, condividendo in particolare i lunghi anni di esasperazione e oblio da rappresentante di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo dal vivo (per la Slc Cgil).