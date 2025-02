Internews24.com - Cambiaso, può saltare Juve Inter! Ecco cosa filtra, svelata la volontà dei bianconeri

di Redazionepotrebbela sfidasulle condizioni del bianconero, ladella Vecchia Signora è più che chiaraSu Tuttosport si parla anche dell’infortunio dell’esterno dellaAndreache, per il problema riscontrato alla caviglia negli ultimi giorni, non ci sarà nemmeno contro il PSV martedì sera, nel match valevole per l’andata dei playoff di Champions League e che vedrà quindi impegnata la squadra allenata dall’exThiago Motta senza di lui.Si cercherà di recuperarlo quindi per la partita proprio contro i nerazzurri, ma in casaovviamente nessuno vuole evitare possibili ricadute per l’esterno. Si punta ad un recupero completo, senza affrettare i tempi visto anche che le soluzioni sulla sinistra per sostituirlo, adesso, ci sono.