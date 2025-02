Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Jorge Mendes al lavoro con Zlatan Ibrahimovic per portare due big in rossonero. Ecco chi sono

Ilè finito ma ilconalperdue big inin estate.Ilinvernale delè stato davvero importante con l’arrivo di Kyle Walker, Santiago Gimenez, Joao Felix in, tre colpi importanti che hanno alzato il livello della squadra. Ma non finisce qui,è già alper l’estate insieme a, per costruire unche possa tornare a lottare per il titolo.Il primo obiettivo sarà quello di provare a trattenere inJoao Felix, l’idea delè quella di tenerlo un anno in più in prestito con la possibilità di poterlo riscattare nella stagione successiva. Ma tra le idee di dele dell’agente c’è anche quella di fare l’affondo su Antonio Silva difensore classe 2003 del Benfica, ma servirà prima una cessione importante in difesa con Fikayo Tomori che sembra l’indiziato numero uno.