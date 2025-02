Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Bayern Monaco piomba su un big bianconero! Obiettivo per l’estate. La rivelazione

di RedazionentusNews24, ilsu un big! Lae tutti gli aggiornamenti sul futuro di CambiasoSu Tmw, Niccolò Ceccarini ha parlato della situazione di Andrea Cambiaso, che potrebbe essere uno dei nomi in uscita dalalla fine di questa stagione. La– «Il Manchester City a gennaio ha mostrato interesse ma poi una vera e propria offerta ufficiale non è mai arrivata allantus. Bisognerà vedere se tornerà alla carica oppure no. Da tenere in grande considerazione anche il, che a fine campionato perderà Alfonso Davies. Il canadese ha deciso di non rinnovare e quindi se ne andrà. Cambiaso è un profilo estremamente gradito».Leggi suntusnews24.com