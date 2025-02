Internews24.com - Calciomercato Inter, una big della Premier pronta a piombare in estate su quella colonna dei nerazzurri! Marotta avvisato

Leggi su Internews24.com

di Redazione, una biginsuportante dei! Le ultimeGli uomini delsi sono già portati avanti col lavoro in vistaprossima, assicurandosi le prestazioni del centrocampista croato classe 2003 Petar Sucic, prelevato dalla Dinamo Zagabria ma lasciato lì fino al terminestagione. Idovranno anche fare i conti con alcune uscite: la speranza di Inzaghi è che non vadano via pezzi pregiati. Dall’Inghilterra arrivano però voci che fanno allarmare il tecnicobeneamata: come riferisce anche Tuttosport, l’Arsenal pare abbia messo nel mirino Lautaro Martinez e sarebbe pronto a sborsare una super cifra inper accaparrarselo.– «Il numero 10 dell’, arrivato a 144 gol in nerazzurro (sesto bomber di sempre del club) e finito nel mirino dell’Arsenal (secondo alcuni media inglesi, i Gunners sarebbero pronti a offrire 120 milioni in), convive infatti con un problema di gol contro le big del nostro campionato».