Calciomercato Inter, pronto il derby con il Milan? I rossoneri in pressing per quel centrocampista

di Redazioneilcon il? Iinper, seguito anche dai nerazzurriTra i tanti obiettivi del, rimane forte l’esse per ildel Torino, Samuele Ricci, seguito anche dal. Come riporta Nicolo Ceccarini su TMW, si prepara un beldi mercato. Ecco gli aggiornamenti:COLPER RICCI– «Ilè inda tempo e sta cercando di mettersi in pole position per anticipare la concorrenza. È chiaro che non sarà facile concludere questa operazione perché la richiesta del presidente Cairo è molto alta. Su di lui c’è anche l’. E quindi anche per evitare altri inserimenti isono pronti ad aumentare il. Sul fronte dei rinnovi la situazione è abbastanza chiara: in dirittura d’arrivo ci sonolo di Maignan e Reijnders, rispettivamente fino al 2029 e 2030.