Calciomercato Inter parla Beppe Riso | Per Frattesi offerte da Liga e Premier

L’Campione d’Italia deve rimettersi in piedi dopo il tracollo nei secondi quarantacinque minuti del recupero della gara con la Fiorentina in cui Ranieri e Kean hanno steso i nerazzurri impedendo l’aggancio al Napoli in vetta alla classifica di serie A. Il momento per i nerazzurri è delicato, considerando anche gli strascichi lasciati dalinvernale, occasione per alcuni nerazzurri di partire per giocare di più e per altri di rimanere a giocarsi le proprie carte, anche se con il morale altalenante.Sirene estereLa telenovela che ha tenuto banco dalle parti di Viale della Liberazione è stata sicuramente il corteggiamento serrato della Roma per Davide. L’ex centrocampista del Sassuolo è stato utilizzato prevalentemente col contagocce da Simone Inzaghi che gli ha regalato 5 gettoni dal primo minuto, ricambiato con quattro gol e un assist.