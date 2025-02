Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Nico Paz obiettivo per l’estate, ma il Como vuole rovinare i piani

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’orga, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengonoficate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecdella prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiUltimissime– DOMENICA 9 FEBBRAIOUltimissime– SABATO 8 FEBBRAIOUltimissime– VENERDI’ 7 FEBBRAIOUltimissime– GIOVEDI’ 6 FEBBRAIOUltimissime– MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIOUltimissime– MARTEDI’ 4 FEBBRAIOUltimissime– LUNEDI’ 3 FEBBRAIOUltimissime– DOMENICA 2 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– DOMENICA 9 FEBBRAIOPaz, ildei nerazzurri per il futuroPaz, il centrocampista finisce nel mirino dei lombardi: ildei nerazzurri per la prossima estateUltimissime– SABATO 8 FEBBRAIOAsensio Milan, l’exdell’potrebbe approdare nel club rossonero a giugno? Gli scenariIlè sempre ricco di sorprese, e questa volta è il nome di Marco Asensio che fa parlare di séPaz, il presidente delgela i nerazzurri: ecco il piano per il futuro dell’argentinovistato da Calcio e Finanza, Mirwan Suwarso, presidente del, ha parlato così rispondendo anche ad alcune domande legate ad Erick Thohir e aPazBuchanan Villarreal, prima convocazione per l’ex: il canadese in campo contro il Las Palmas? Le ufficialiArriva la prima convocazione per Tajon Buchanan con il Villarreal.