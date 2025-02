Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Atalanta, scambio col Napoli: Raspadori l’obiettivo

L’è già al lavoro in vista deldi giugno. La sessione invernale, infatti, non ha soddisfatto del tutto il tecnico Gasperini, che in estate vorrebbe degli investimenti più importanti per rinforzare a dovere la rosa. Tra gli obiettivi principali c’è quello di un nuovo centravanti, dal momento che Scamacca non offre le giuste garanzie dal punto di vista fisico. La Dea potrebbe quindi decidere di imbastire unocon ilper arrivare a Giacomo, a lungo inseguito anche durante ilinvernale., ilinsiste per Retegui: sul piattopiù soldiTra i grandi protagonisti della stagione dell’c’è sicuramente Mateo Retegui. Il bomber italo-argentino sta letteralmente dominando la classifica marcatori della Serie A e si candida a essere il vero pezzo pregiato delestivo.