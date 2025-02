Ilgiorno.it - “Calcio spettacolo“ al Teatro Fraschini. Sul palco il trio comico “Gli Autogol“

Dal capoluogo pavese sono partiti e nel capoluogo pavese torneranno domani alle 21 per portare alil loro ““. Sulil“Gli“ composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli. La loro esperienza è iniziata a Pavia, nel 2006 prima ine poi, nel 2008, a Radio Ticino, dove hanno condotto una trasmissionesportiva, con imitazioni e parodie sul mondo del. Poi l’approdo a Radio 105. "In ““ - raccontano - portiamo in scena i nostri personaggi più noti, insieme a nuove figure emergenti e ai personaggi storici che, per un po’, avevamo messo da parte. Tra questi, torna anche Federico Buffa, il grande raccontastorie che racconta il Giappone di Holly e Benji. L’evento è inserito in “Università in“ che promuove le attività e le eccellenze più importanti del territorio.