.com - Calcio Serie D / La Vigor Senigallia torna al successo

Leggi su .com

La Fermana si arrende al Bianchelli a una magistrale punizione di Gabbianelli (1-0)– 9 Febbraio 2025 – Vittoria doveva essere e vittoria è stata per lache conquista i primi 3 punti dell’era Antonioli riassaporando la gioia deldopo otto turni.Decide una bella punizione di Gabbianelli al 38?, da circa 25 metri, che si insacca alla sinistra di Perri.Match combattuto, non spettacolare ma di alto livello agonistico: lavince una partita “sporca” ed è un buon segno.Nel primo tempo, l’occasione più netta è della Fermana: al 27? De Silvestro corregge da pochi massi ma a Campani battuto prende il palo.I canarini reclamano invano un rigore al 31? per un presunto mano in area di Magi Galluzzi, poi è laa passare col già descritto gol di Gabbianelli al 38?.