Calcio Serie D. La Folgore ospita Breno e l’aquila di Bernabé

Alle 15 a Verano c’èCaratese-. Ma alle 14.30 c’è soprattutto il derby bresciano traletto e Pro Palazzolo, prima contro quarta anche se la differenza tra le due attualmente è minima visto che Paloschi & C. stanno attraversando un momento di grazia dopo essersi aggiudicati le ultime due partite segnando nove gol (tra cui i cinque proprio alla). La Pro ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltà la capolista. Il Desenzano, secondo, riceverà un’altra big del torneo come il Chievo Verona che nel girone di ritorno sta viaggiando a ritmi da primato con sei vittorie e un pareggio. Insomma, una domenica importante nel girone B diD dove è proprio la formazione di Carobbio quella con l’impegno sulla carta più agevole contro una squadra di metà classifica.