Calcio - Serie D | girone E Ghiviborgo in casa Arriva il Flaminia

Dopo due trasferte consecutive, iltorna fra le mura amiche per ospitare ilCivitacastellana, formazione laziale che occupa il penultimo posto in classifica, con un solo e unico obiettivo, quello di vincere per rimanere nella parte alta della graduatoria e, soprattutto, per mettere altro fieno in cascina, in attesa di altri impegni ben più difficili. Non per questo, però, la gara contro i rossoblu della provincia di Viterbo è da ritenersi facile: anzi, tutt’altro, dato che i colchoneros soffrono questo tipo di avversari cheno all’ "Elso e Rolando Bellandi" ben allineati e coperti, con dieci giocatori dietro la linea della palla, ma pronti a colpire in contropiede. In verità ilè in crisi, reduce dalla sconfitta interna con il Follonica Gavorrano e, con appena 16 punti, in una classifica molto deficitaria, è la squadra con il minor numero di vittorie in campionato, appena tre; segna poche reti (soltanto 18) ed è una delle piùcandidate alla retrocessione diretta, insieme alla Fezzanese.