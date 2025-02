Calcio Serie A | Venezia-Roma 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.23 Dybala firma il colpo della. Flipper in area veneta dopo un croner, quindi grande occasione sulla girata di Dovbyk disinnescata da Radu. Poi e Nicolussi Caviglia a togliere il gol a Mancini sulla linea (Radu battuto da una deviazione). Colpo di testa di Dovbyk, Radu alza in corner.poco produttivo, a inizio ripresa Fila trova l'opposizione di Celik. Svolta al 57': Marcandalli in ritardo su Angelino, Dybala trasforma il rigore. Lanon ha difficoltà a condurre in porto il risultato.