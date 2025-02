Oasport.it - Calcio femminile: Il Milan perde con la Juve ma accede alla Poule scudetto in Serie A. Piemonte eroica contro l’Inter

La Regular Season dellaA 2024-2025 disi chiude nel segno del divertimento. Tantissimi i goal nell’ultimo turno della prima fase del massimo Campionato italiano, caratterizzato anche da record e risultati importanti in vista dell’inizio della seconda parte di stagione, dove le dieci squadre saranno divise in due gruppi distinti e separati.L’unica casella ancora da aggiungere era quella relativa al quinto posto, ultimo piazzamento utile per staccare il pass per la. Malgrado la sconfitta adreparte alta della classifica è stato il, caduto in casa per mano di unantus in grande spolvero, capace di affermarsi per 0-4. La capolista, già dominante nelle prime battute, sblocca il tabellino al 26’ grazie ad un’incornata della solita Girelli, marcatura che precede un’azione dachampagne concretizzata dfinalizzazione di Boattin, ben supportata dpremiata ditta Cantore-Bonansea.