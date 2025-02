Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti, i recuperi. Mercoledì prossimo c’è X Martiri-Casumaro

Il comitato regionale della Figc ha messo in cantiere le date dei, che al momento per le formazioni di casa nostra riguardano soltanto la Promozione, girone C.a Porotto, alle 20,30, è in programma il derby X, gara non disputata la settimana scorsa per il campo reso impraticabile dalla pioggia, in casa della X. E non è tutto, perchè il periodo intensissimo delproseguirà anche la settimana successiva, con l’ennesimo tentativo di recuperare-Valsanterno, il cui primo recupero è stato interrotto per nebbiascorso, al 17’ del primo tempo sullo 0-0. Si riprenderà esattamente da quell’istante,19 febbraio, alle 18 sul sintetico di Sala Bolognese.