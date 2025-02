Ilrestodelcarlino.it - Cala la differenziata, aumentano le tasse

la raccolta, aumenta la tassa sui rifiuti a Civitanova. Anche per il 2024 la città fallisce l’obiettivo di raggiungere almeno il 72 per cento del riciclo e resta ben lontana dal 75 per cento, individuato come risultato ottimale. Sulla base dei dati del Cosmari, al dicembre scorso la città si è fermata al 71,57 per cento, in lieve calo, dello 0,42 per cento, sull’anno precedente e comunque con un trend che vede la costa in sostanziale stagnazione. Sul fronte della raccolta, in dieci anni, Civitanova resta inchiodata sulla stessa soglia (71,90 per cento nel 2014) e quest’anno a impedirle di tagliare il traguardo del 72 per cento è stato soprattutto l’andamento negativo della raccoltaregistrato nel mese di dicembre, con il dato rimasto inchiodato sul 69,37 per cento, quasi due punti percentuali sotto a quello del dicembre del 2023 e del 2022, una performance che ha trascinato al ribasso il risultato dell’intero anno.