Sport.quotidiano.net - Cagliari-Parma 2-1, autorete di Vogliacco e il gol Coman per tre punti d'oro ai sardi

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 8 febbraio 2025 – Ilottiene tredi grande peso specifico per la corsa salvezza piegando 2-1 ilche rimedia così il terzo ko di fila. All’Unipol Domus è successo tutto nella ripresa: dopo un primo tempo equilibrato e tatticamente un po’ bloccato, in cui le due più grandi occasioni sono capitate agli isolani che hanno anche colpito un palo con Mina, la partita ha preso quota e al 57’ si è sbloccata con l’diche di schiena ha deviato in rete un crosstano. Al 69' è quindi arrivato il momento dell’esordio in rossoblù di Florinelche ha impiegato appena 2' per presentarsi al pubblico dell’Unipol Domus con il suo primo gol in Serie A, siglato con un violentissimo destro dal limite. Nonostante il doppio svantaggio, ilha comunque avuto la forza di reagire e al 78’ ha riaperto i giochi con la rete di Leoni che non è tuttavia bastata per dare ai ducali l’energia giusta per arrivare all’aggancio nel finale.