Bus pieno di passeggeri si schianta contro camion e prende fuoco | decine di vittime

Quarantuno morti. È questo il drammatico bilancio di un terribile incidente che ha coinvolto un busdi persone e unnella mattinata di sabato (tarda sera in Italia). Le immagini che circolano sui social dmostrano l'autobus completamente bruciato dopo essere stato avvolto dalle fiamme. Drammatica la scena che si è preserntata ai soccorritori, condi corpi carbonizzati. Acosta, l'operatore di autobus Tour, ha dichiarato che a bordo del veicolo, in viaggio da Cancun a Tabasco (sud del Messico), si trovavano 48quando si è scontrato con un "rimorchio". In una seconda nota, poi, ha affermato che sta collaborando con le autorità per scoprire la causa, aggiungendo che l'autobus stava viaggiando entro i limiti di velocità.