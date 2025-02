Ilrestodelcarlino.it - Bus in ritardo e corse saltate: un vero incubo

di Barbara Manicardi Non c’è mai stato così bisogno di un piano di rilancio del trasporto pubblico di questa città. Lo sanno bene i modenesi, gli amministratori e anche i pendolari che arrivano da altre realtà, come Bologna ad esempio. Un giovane ricercatore che vuole muoversi in modo green e che quindi sceglie i mezzi anziché l’auto privata definisce i nostri bus "imbarazzanti": ritardi cronici,, autisti a dir poco nervosi. Ecco qui il nostro biglietto da visita. Non è francamente possibile metterci 25 minuti per raggiungere Modena da Bologna e 40 dalla stazione a via Gottardi. Ed è solo un caso. Speriamo che i manager di Seta sappiano risollevare le sorti dell’azienda che dirigono.