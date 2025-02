Sport.periodicodaily.com - Brest-Psg: le probabili formazioni

Il derby transalpino vale un posto negli ottavi della massima competizione continentale e dal pronostico che sembra a senso unico, ma in queste occasioni tutto si azzera.-Psg si giocherà martedì 11 febbraio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Roudourou di Guincamp.-PSG: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa possono già ritenersi soddisfatti di essere arrivati a disputare il play-off in una competizione alla quale partecipano per la prima volta in assoluto. Il loro cammino continentale è stato a due faccie, ovvero una prima parte nella quale sono arrivate quattro vittorie e un pareggio, ed una seconda dove hanno incassato quattro sconfitte.I parigini stanno dominando come al solito la Ligue 1, ma il grande obiettivo rimane sempre la Champions League che ancora non hanno mai vinto.