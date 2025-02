Juventusnews24.com - Bremer continua a lavorare in vista del recupero: la FOTO del difensore bianconero fa sognare i tifosi

Non si ferma Bremer che vuole recuperare il prima possibile dall'infortunio e tornare a disposizione per la sua Juve. Dalla foto pubblicata dal brasiliano su Instagram, il giocatore sembra star bene fisicamente e aver ripreso massa muscolare anche nel ginocchio operato in seguito alla rottura del crociato. Per questo motivo i tifosi bianconeri sperano di vedere il prima possibile il difensore nuovamente in campo, già in questa stagione.