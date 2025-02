Juventusnews24.com - Brambilla Juventus Next Gen: un’altra vittoria e ruolino di marcia da primo posto! Il tecnico bianconero scrive anche un altro record

di RedazioneNews24Gen:dida! I bianconeri hanno battutoil BeneventoUncapolavoro di. LaGen, dal suo arrivo in panchina, è da: 27 punti in 11 partite ed undicesimo risultato utile consecutivo. La Juve ha battutoil Benevento a Biella nel segno di un super Adzic. Oggi i bianconeri hanno fattosegnare la striscia più lunga di risultati utili consecutivi nella storia dellaGen. E i playoff si avvicinano per i bianconeri. Consi può.Leggi sunews24.com