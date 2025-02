Juventusnews24.com - Brambilla: «Abbiamo difeso da squadra vera. Adzic non c’entra niente con questa categoria, vi spiego la decisione di farlo giocare con noi»

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato in conferenza stampa dopo il match contro il Benevento di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Massimoha parlato in conferenza stampa dopo Juventus Next Gen Benevento di Serie C 2024/25.VITTORIA – «Per noi è una vittoria importantissima perché ci permette di allungare la nostra serie. Sapevamo che difensivamente dovevamo fare una gara di alto livello, con il Benevento dovevamo difendere bene.fatto la partita che serviva,fatto gol e quando c’era da soffrire lofatto da».SEGRETO DICONTINUITA‘ – «È molto semplice: i ragazzi hanno capito come si gioca questo campionato, sono cresciuti, maturati, han capito quando c’è da fare la partita a livello difensivo, di, di sacrificio, son capaci di