Bracciale elettronico a Sarkò: "Ingiustizia, faccio ricorso"

Nicolas Sarkozy annuncia che sospenderà ogni attività pubblica in qualità di ex presidente: in un post su X l’ex inquilino dell’Eliseo, che da venerdì indossa ilttoa seguito della condanna nel cosiddetto caso delle intercettazioni (tre anni di reclusione, di cui uno senza condizionale e con iltto), denuncia un’e dichiara di "rinunciare a qualsiasi espressione mediatica, ad eccezione di questo messaggio personale". Dieci giorni fa, il 28 gennaio, Sarkozy ha compiuto 70 anni, età che per legge gli avrebbe consentito di chiedere il beneficio della libertà condizionale e dell’esenzione daltto. L’ex presidente della Francia era stato riconosciuto colpevole di corruzione e traffico d’influenze nel caso Bismuth. Sarkozy – secondo i giudici – insieme al suo avvocato storico Thierry Herzog, aveva stretto un patto corruttivo con un alto magistrato della Corte di Cassazione, Gilbert Azibert, per ottenere informazioni e tentare di influire su unpresentato dall’ex presidente nell’affaire Bettencourt, riguardante alcuni presunti finanziamenti illeciti della campagna presidenziale del 2007 (per il quale è stato dichiarato il non luogo a procedere).